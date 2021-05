Quelques heures après la fin de cette demi-finale qui a vu Manchester City se qualifier pour la première fois de son histoire en finale de Ligue des Champions, les joueurs parisiens, éliminés, avaient du mal à digérer la défaite et se sont plaints de Björn Kuipers, qui aurait proféré des insultes envers Leandro Paredes et Marco Verratti (”Fuck off” et “fuck you”). “Si moi je dis ça, je prends dix matches !” a affirmé le milieu de terrain en interview. Si le PSG souhaitait qu’il soit poursuivi pour ses propos, finalement, il n’en sera rien.

Selon le journal l’Equipe, l’UEFA n’envisagerait pour le moment pas d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre de Björn Kuipers. Dans le cas contraire, les Parisiens pourraient eux aussi être inquiétés.

Angel Di Maria, lui, risque gros après cette demi-finale. Toujours selon les informations de l’Equipe, l’Argentin, expulsé après un mauvais geste sur Fernandinho, pourrait se voir écoper d’une suspension de trois matches en Coupe d’Europe.