On le savait, nous étions prévenus. Malgré cela, la déception s’est tout de même installée. Oui, Ce City et cet Atletico mettait aux prises le véritable antagonisme de la pensée footbalistique de Pep Guardiola et Diego Simeone. Le jeu léché, construit patiemment attendant le moindre faux pas de l’adversaire face à l’appétence des transitions offensives direct qui ne doit son salut qu’à une rigueur défensive extrême.