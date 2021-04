L’Allemagne lui a toujours bien réussi. Que ce soit lors de ses passages au Werder Brême et à Wolfsbourg ou lors du tour précédent contre Mönchengladbach. Et maintenant De Bruyne l’a prouvé face à Dortmund, où le coach Terzic a préféré ne pas titulariser Meunier et Hazard. Un choix pas illogique du tout vu la récente méforme des deux hommes. Même si l’Ardennais a tout de même pu disputer les dix dernières minutes…

Alors que le Borussia a commencé par bien tenir tête aux Citizens lors du premier quart d’heure, De Bruyne a profité d’une grossière erreur de Can pour initier un beau mouvement. Au bout duquel il s’est également occupé de la conclusion, sur un service de Mahrez.

(...)