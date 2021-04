Six jours et six nuits. Six jours et six nuits où un rêve va travailler les uns quand les autres vont travailler pour avoir le droit de rêver à nouveau.

Les réactions tout en retenue à l’issue de cette manche aller le rappelle : entre le Paris SG et Manchester City, rien n’est encore gravé dans le marbre. Les deux nouveaux riches ont confirmé à la face de l’Europe qu’ils avaient grandi. Chacun dans leur domaine. Avec un avantage pour les Anglais.

(...)