Les Skyblues ont enfin l’occasion de décrocher le Graal après dix ans d’essais. Tandis que les anciens parisiens voudront prendre leur revanche après leur défaite de l'an dernier.

C’était une évidence qui s’est transformée en utopie au fil des années. Malgré les millions d’euros investis à chaque mercato, Manchester City butait sur la conquête d’un trophée, devenu obsessionnel aux yeux de leurs propriétaires émiratis depuis l’été 2008. Le cheikh Mansour et Khaldoon Al Mubarak n’ont pas racheté un club anglais pour se satisfaire d’une Premier League ou d’une Carabao Cup mais rien n’y faisait.

Le football possède cette vertu de ne pas toujours récompenser les plus riches et les plus forts. Il ne suffit pas de s’offrir le meilleur entraîneur du monde pour conquérir une C1 qui s’offre parfois à des clubs réputés moins glamours sur le papier. Après plus d’une décennie de combats, la persévérance des Mancuniens semble payer. Le parcours ne fut pas une sinécure mais contrairement aux autres années, les Skyblues ont fait preuve d’une rigidité que l’on ne leur connaissait pas.