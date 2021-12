Considéré "trop timide" et "incapable de gérer la pression de la Premier League" par Solskjaer et son staff, le milieu sera titulaire ce soir contre les Young Boys. L'intronisation de Ralf Rangnick pourrait-elle changer la donne pour le Néerlandais ?

Comme un symbole. Le dernier but de l'ère Solskjaer à Old Trafford a été inscrit par Donny van de Beek, à Watford. La sous-utilisation du Néerlandais a souvent été reprochée au Norvégien. Le fait que le nom du milieu de terrain ait continuellement été scandé par les supporters du Stretford End, lors des dernières semaines de son règne, n'est évidemment pas dû hasard. L'ancien de l'Ajax, qui a débarqué contre 40 millions € à l'été 2019, espérera maintenant que l'arrivée de Ralf Rangnick coïncide avec un nouveau départ. Sinon, il lèvera plus que probablement les voiles dans quelques semaines.