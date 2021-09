Toutes les questions posées à Mignolet et Clement tournaient autour des stars parisiennes, en conférence de presse. Idem pour Marquinhos, devant trois fois plus de journalistes et de photographes.

Le capitaine visiteur n’a parlé de la formation brugeoise qu’à une seule reprise pour rappeler la bonne première période à domicile, il y a deux ans, alors que les Français avaient pris le dessus surtout en seconde période, pour l’emporter finalement 0-5.

C’est plutôt le "nouveau" statut du club français et la possibilité de voir enfin les "trois fantastiques" en action, en même temps, qui ont été débattus. Notamment les problèmes que pourrait représenter en perte de balle un trio offensif composé de Neymar, Messi et Mbappé.