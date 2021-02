Matteo Pessina, l’anti-footeux face au Real Madrid Champions League100% Web Donatella Ruolo © AFP

L’homme en forme de l’Atalanta se dit prêt à affronter les Merengues.



"Ma sœur Carlotta qui est ballerine m’a transmis sa passion pour la danse". Quand on voit Matteo Pessina (23 ans) jouer, on se dit tout de suite que ce n’est pas un gamin comme les autres. Celui qui n’avait plus de club en 2015 à cause de la faillite de Monza, son club formateur, est désormais le maître à jouer de l’Atalanta. Entre deux passes, il a même envoyé Papu Gomez (transféré au FC Séville l’hiver dernier) aux oubliettes.



