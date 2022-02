Le retour de Carlo Ancelotti au Parc des Princes, les retrouvailles d’Achraf Hakimi, Angel Di Maria et Keylor Navas avec leur ancien club, le 46e affrontement entre Lionel Messi et son éternel ennemi, la venue de Karim Benzema en France, la rencontre entre Kylian Mbappé et sa probable future équipe, le come-back d’Eden Hazard (monté à la 82e minute) sur la pelouse de son premier titre de champion…

Difficile de citer toutes les belles histoires qui entouraient cette affiche de rêve. Mais une en particulier a rythmé la soirée : le rêve de revanche de Thibaut Courtois qui, en plus de n’avoir jamais battu Paris en six affrontements, avait toujours encaissé au moins un but. Cette fois, il y a cru jusqu’au bout. Il a tout fait pour y arriver… Mais il a dû faire face à l’autre belle histoire.