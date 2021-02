Cette semaine, Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland ont frappé fort. Avec respectivement un triplé face au Barça (1-4) et un doublé et une passe décisive contre Séville (2-3) en huitième de C1, ils ont rappelé qu'ils ne représentaient plus l'avenir mais déjà le présent du football mondial. Depuis ce jeudi matin, les journaux s'en donnent à coeur joie. Les deux joyaux seront-ils les Ronaldo et Messi de demain? Retour sur une rivalité en devenir.