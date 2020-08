Notre consultant aborde la finale de la Champions League.

1. Au PSG, les individualités sont au service du collectif

Paris, c’est un collectif et une force. Avec un groupe où les stars sont rentrées dans le collectif. Le groupe vit bien, ses leaders techniques comme Neymar ou Mbappé ont pris leurs responsabilités mais dans un cadre collectif. Ils brillent désormais d’abord collectivement puis individuellement.

Sur ce match, leur connexion peut faire mal avec un dribbleur qui est un formidable technicien, d’un côté, et, de l’autre, un buteur qui va très vite et qui est explosif. Leur association avec Di Maria est clairement le point fort de cette équipe. Ils vont aller dans le dos de la défense du Bayern, où Barcelone et Lyon se sont créé des occasions en manquant d’efficacité, ce qui ne sera pas forcément le cas avec eux.

(...)