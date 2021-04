Et si ce goal avait été marqué par Cristiano Ronaldo ou Erling Haaland? Il aurait certainement eu un retentissement planétaire. Ce mardi, le joueur de Porto Mehdi Taremi a inscrit digne du prix Puskas qui récompense les plus beaux buts de la saison. Sur un centre anodin venu de la droite, l'attaquant a réalisé un retourné acrobatique splendide contre Chelsea ce mardi soir. Malheureusement pour les hommes de Sergio Conceicao, ce but ne leur a pas offert la qualification. Mais au moins, ils n'ont pas fait le déplacement pour rien.