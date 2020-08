On les avait laissés un soir où ils s’étaient montrés enthousiasmants en faisant exploser Tottenham. Un soir où Timo Werner, avec un but et une passe décisive, avait incarné ce jeu si pétillant, si dynamique, si plaisant à voir.

Cinq mois après, le RB Leipzig a retrouvé la Ligue des champions avec la même envie. Le même dynamisme. La même réussite aussi.

(...)