Le grand favori a gagné. Avec 54,28 % des suffrages, Joan Laporta peut reprendre le costume de big boss du FC Barcelone qu’il avait porté à merveille entre 2003 et 2010.

C’est à cette époque que le Barça s’est transformé en machine à gagner avec douze trophées majeurs en sept ans. Et puis, c’est aussi sous sa présidence qu’un jeune Argentin est sorti de la Masia en 2005. Un certain Lionel Messi.

Convaincre Messi

Vingt et un ans et six Ballons d’or plus tard, Messi arrive à un tournant de sa carrière. Mais le retour de Laporta risque bien de changer la donne. Les deux hommes s’apprécient et Messi voulait absolument que son ancien président revienne. Pour la première fois, il s’est d’ailleurs rendu en personne au Camp Nou pour voter ce dimanche.

"Quand je vois le meilleur joueur de l’Histoire venir voter avec son fils, je me dis qu’il aime le Barça", a commenté Joan Laporta. "Nous sommes une grande famille et j’espère que cela le fera rester au club."

Redynamiser l’équipe

Joan Laporta veut donner un nouveau souffle sportif et "tenter de gagner les six coupes qu’il y aura en jeu la saison prochaine", a-t-il lancé en nuançant : "L e plus important sur le terrain sp ortif est que les Barcelonais se sentent fiers de leur équipe."

Cela pourrait passer par un changement de coach. Même si Ronald Koeman a encore un contrat jusqu’en 2022 et que ses résultats sont meilleurs ces dernières semaines. Le Néerlandais risque d’être doucement poussé vers la sortie. Car Laporta rêverait d’introniser Xavi à la tête de l’équipe.

Redresser le club

Pour ce défi, il va falloir que Laporta se retrousse les manches. La dette du Barça s’élève à plus d’un milliard d’euros et 730,6 millions doivent être trouvés avant la fin juin. "Nous voulons un Barça qui soit viable économiquement et qui donne de la joie à ses supporters. Nous avons beaucoup de défis devant nous et je suis sûr que nous y arriverons."