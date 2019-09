Le jeune joueur du PSG avait pris l'ascendant sur le Diable rouge, en ce début de saison. Mais son élongation à l'ischio-jambier droit devrait le tenir écarté des terrains pendant trois semaines. Ajoutez-y la blessure de Thilo Kherer, qui soigne actuellement un pied douloureux, et vous obtenez sans doute une titularisation pour Meunier, ce mercredi, dans le même couloir qu'un certain Eden Hazard puisque le Brainois a débuté avec le Real sur le flanc gauche du 4-3-3 de Zidane.Et si Tuchel trouvait une autre alternative à l'absence de Dagba, il y a tout de même fort à parier que Meunier recevra du temps de jeu rapidement au vu du calendrier chargé de son équipe, des différentes blessures et de la méforme de Kurzawa sur l'autre flanc de la défense.