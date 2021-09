Attendu par le monde du ballon rond, le trio formé de Messi-Neymar et Mbappé a vécu une soirée compliquée face au panache des Brugeois ce mercredi soir.

Michael Owen, ancien attaquant passé par Liverpool, Manchester United ou Newcastle, ne mâche pas ses mots sur le plateau de BT Sport. "Ce sont des attaquants phénoménaux mais les trois ensemble rendent l'équipe plus faible. Je ne comprends pas pourquoi Paris est considéré comme l'un des favoris pour gagner la Champions League. Les équipes anglaises sont largement supérieures".

Une pensée que ne partage pas Rio Ferdinand, ancien capitaine de Manchester United. "Il faut juste mettre du soutien derrière eux et trouver le bon mélange entre Verratti, Gueye et Wijnaldum. Certes, les trois devant devront faire le travail défensif, j'ai d'ailleurs vu Neymar le faire. Mbappé est jeune et doit s'en charger. C'est à Pochettino de trouver les bons mots. Cela marque la différence entre un bon et un grand entraîneur".