Depuis la fameuse remontada du Barça contre le PSG en 2017, la rivalité entre les 2 clubs a pris une autre dimension. S'en est suivi le transfert de Neymar vers le PSG, le vrai-faux retour du Brésilien en Catalogne sans parler des nombreuses passes d'armes entre les dirigeants.

Mais si le départ de Neymar vers Paris n'a pas été digéré, que dire d'un hypothétique départ de l'idole Messi vers le PSG ? Dans France Football Leonardo, le directeur sportif parisien a reconnu être intéressé, qui ne le serait pas, par le génial Argentin: "Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Ce n’est bien sûr pas le moment d’en parler, ni d’y rêver. Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n’est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où."

Angel Di Maria, avait aussi évoqué son envie de jouer avec Messi à Paris: "Si je veux jouer à Paris avec Messi ? Je l’espère. Il y a beaucoup de possibilités. On doit rester tranquilles et les choses se développeront d’elles-mêmes."

L'entraineur de Barcelone, Ronald Koeman, avait d'ailleurs réagit à cette sortie de Di Maria: "Pour moi, c'est un manque de respect de parler autant de Leo, alors que Leo joue pour le Barça et avant un tour de qualification de Ligue des champions contre eux"

Si sur le terrain le match aura lieu ce mardi soir, les parisiens sont arrivés à Barcelone. Devant l’hôtel du PSG, on a pu voir des supporters attendre les joueurs et dirigeants. Si Kylian Mbappé a été acclamé, Nasser Al-Khelaifi a lui été insulté. Alors qu'il rejoignait l’hôtel, on a pu entendre les supporters lui crier:"Lâche Messi, voleur", "fils de ****" ou encore "donne moi un million d'euros".