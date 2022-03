Du côté du PSG, la pilule a du mal à passer. Alors que le coach Mauricio Pochettino a déjà reproché, en conférence de presse d'après-match, à l'arbitre de la rencontre de ne pas avoir sifflé une faute sur la phase du but égalisateur où Karim Benzema va au contact avec Giangluigi Donnarumma, la direction du PSG - via le président Nasser al-Khelaifi et le directeur sportif Leonardo - a été bien plus loin pour marquer son mécontentement.

D'après plusieurs médias espagnols et internationaux, les deux membres de la direction parisienne sont descendus jusqu'au vestiaire des arbitres afin de leur dire leur façon de penser. Nasser et Leonardo auraient lourdement insisté pour rentrer en tapant sur la porte et sur les murs. D'après plusieurs sources, des joueurs du PSG se seraient joints à eux pour faire part de leur colère. Finalement, des employés de la sécurité ainsi que la police sont intervenus.

"On n'a jamais vu des officiels de club se comporter de la sorte", rapporte un employé de la sécurité à ESPN.

Des menaces de mort

"Après le match, le président et le directeur sportif du PSG ont fait preuve d’un comportement agressif et ont tenté de pénétrer dans le vestiaire des arbitres. Même après que l’arbitre leur ait demandé de partir, ils ont bloqué la porte et le président a délibérément frappé le drapeau de l’un des assistants, le brisant", ont écrit les arbitres dans le rapport du match qu'ils ont envoyé à l'UEFA, comme le relayent nos confrères de Onde Cero.

Leonardo et Nasser s'en sont également pris à un membre du staff du Real Madrid, qui aurait filmé la scène. D'après La Cadena Ser, qui avance que l'UEFA aurait demandé à voir ces extraits, Nasser al-Khelaifi aurait menacé ce membre du Real Madrid de mort en criant "Je vais te tuer", tandis que Leonardo aurait demandé que les images soient immédiatement supprimées...

De vives tensions qui font état de toute la frustration présente dans le camp parisien après la nouvelle remontada subie face au Real.