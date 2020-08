Au goal, on retrouve inévitablement Neuer, qui a encore prouvé ce dimanche soir qu'il était l'un des meilleurs à son poste. Kimmich et Bernat occupent les postes de latéraux. En finale le premier des deux s'est illustré avec un magnifique assist pour Koman. La paire centrale est composée de Marquinhos et Kimpembe, tous deux auteurs d'une bonne compétition.

Au milieu de terrain, Sterling et Sabitzer s'invitent parmi les finalistes. A leurs côtés, Angel Di Maria et Serge Gnabry.

En attaque, on retrouve inévitablement le meilleur buteur de la compétition, Robert Lewandowski ainsi qu'Haaland, décisif avec Salsbourg et Dortmund.





Elle est majoritairement composées de Parisiens et de Munichois.