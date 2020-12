Après sa victoire la semaine dernière face à Manchester United en Ligue des Champions, le PSG est en position favorable pour se qualifier en vue des huitièmes de finale de la compétition. Notre journaliste Jonathan Lange estime que les Parisiens ont fait le plus dur et qu'ils devraient se qualifier sans soucis en battant Istanbul Basaksehir, l'équipe de Nacer Chadli et Boli Bolingoli.

Dans l'autre rencontre du groupe, tout est encore possible entre Manchester United et Leipzig. Les deux équipes peuvent encore se qualifier mais l'avantage est aux Mancuniens qui peuvent se contenter d'un match. Pourtant, selon notre consultant Thomas Chatelle, l'équipe d'Ole Solskjear est complètement déséqulibrée.

