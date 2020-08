Ce mardi, Paris s'est qualifié avec la manière face à Leipzig. L'occasion pour nous de mettre six joueurs sous la loupe et de leur attribuer une note.

Marquinhos 7 Comme un symbole, l’ouverture du score est venue de celui dont Leonardo entend faire le porte-étendard de ce nouveau Paris SG et qui, au milieu, n’a pas toujours tout bien fait mais a été très précieux par son sens de la compensation.

Di Maria 9 Son absence contre l’Atalanta a été moins médiatisée que celle de Mbappé mais l’Argentin a rappelé son importance en étant impliqué sur les trois buts des siens avec deux passes décisives, ses 22e et 23e de la saison et un but qui a fait mal au moral des Allemands.