La phase finale de la Ligue des champions aura un visage inédit cette année. En plus de ses affiches toujours aussi attrayantes, elle verra l’abolition de la règle des buts à l’extérieur redistribuer pas mal de cartes. Les prolongations et séances de tirs au but risquent, par exemple, d’être plus nombreuses qu’auparavant.

Ajoutons à cela l’inconnue du tirage au sort prévu après les huitièmes de finale. On pourrait notamment voir deux favoris s’affronter dès les quarts de finale. Bref, les 16 clubs toujours en lice peuvent rêver de la Coupe aux grandes oreilles. Et l’exercice du pronostic se retrouve encore plus compliqué.