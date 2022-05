"Ce sera ma première finale en tant que commentateur (sur Pickx Sports) mais je suis focalisé sur le match comme si c’était un autre."

1. "Une vraie finale de Ligue des champions." "C’est un point de vue très personnel mais lorsque deux clubs d’un même pays s’affrontent en finale, comme ça a été le cas récemment avec Chelsea et Manchester City ou Tottenham et Liverpool, ce n’est pas une vraie finale de Ligue des champions. Une finale doit représenter deux pays différents pour être dans la vraie tradition de la compétition. Et ce sera le cas ici, avec deux clubs des deux plus grands championnats. Cette affiche aura aussi une dimension supplémentaire puisqu’elle oppose deux clubs mythiques et historiques. Ce sera donc une vraie belle finale."

2. "Le Real reste imprévisible." [...]