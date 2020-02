Découvrez les réactions d'après-match des joueurs après les rencontres de Champions League entre Chelsea et le Bayern et entre Naples et Barcelone.



Pavard:

"Il ne faut pas se croire en quart de finale. On a juste gagné le premier match, même si gagner 0-3 à Chelsea est un très bon score. Malgré cela, tout est possible, on a déjà vu des remontadas. Maintenant on va bien se reposer et préparer le match retour,car en football tout va très vite".

Insigne:

"Nous nous sommes sacrifiés tout le long du match. Désormais, on doit se concentrer sur le championnat car on a un match important à la maison. On ne doit pas penser à leurs joueurs absents pour le match retour car ils ont un gros noyau. On va aller au Camp Nou et essayer de sortir un grand match".

Umtiti:

"On doit faire mieux à tous les niveaux ce soir. On va travailler pour améliorer ce qui n'a pas été. Le match nul n'est cependant pas un mauvais résultat. Naples nous attendait derrière en nous empêchant de jouer dans l'axe, c'était très compliqué mais on a essayé de trouver des solutions pour les mettre en danger. On a réussi en seconde période. Il faudra être prêts dimanche pour le Clasico".