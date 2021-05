Le Français souffre d'une blessure au muscle adducteur droit, a indiqué le club espagnol lundi. Varane a été remplacé par Nacho à la mi-temps du match de championnat remporté 2-0 contre Osasuna samedi.

Le Real Madrid avait été tenu en échec à domicile 1-1 par Chelsea à l'aller. A Londres, l'entraîneur du Real Zinédine Zidane pourrait retrouver son capitaine Sergio Ramos, rétabli d'une blessure au mollet et d'une infection au coronavirus et de retour à l'entraînement collectif. L'entraîneur français devra néanmoins bricoler en défense, où Dani Carvajal (blessé à la cuisse) et Federico Valverde (Covid-19), qui l'a remplacé à droite dans certains matchs, ne se sont pas entraînés avec le groupe lundi tandis que Ferland Mendy se remet d'une blessure à la cuisse qui le tient écarté depuis la mi-avril.