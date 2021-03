"On a rempli l'objectif. On n'a pas pensé au match aller, malgré l'avantage. On a dominé et contrôlé le jeu. On aurait pu marquer davantage de buts mais je suis content du résultat et de la qualification. L'Atalanta nous a mis en difficulté, on avait l'incertitude de voir comment ils allaient jouer. Ils pouvaient faire des dégâts avec leur vitesse devant mais le système à trois derrière a porté ses fruits."

Thibaut Courtois "Ramos est notre capitaine, il est important pour nous. Sans lui, nous avons quand même réussi à gagner des matches mais nous sommes évidemment contents de son retour. On a fait un bon match défensivement ce soir même si c'est dommage d'encaisser. Je n'ai pas de préférence pour le prochain tour. Ce sera difficile mais on devra bien jouer."

Kevin De Bruyne "Je m'en fiche d'être l'homme du match. Ce qui compte, c'est la victoire. Gündogan est un joueur incroyable, je le connais bien. Il est très important pour nous et marque beaucoup de buts. Les trois, quatre dernières saisons, on fait beaucoup moins d'erreurs. On a une stabilité défensive importante, on presse en équipe. C'est très important de garder le zéro derrière car il ne suffit de marquer qu'un ou deux goals pour remporter le match."