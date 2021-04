C'est l'avantage d'avoir plusieurs cordes à son arc. On le sait, Kevin de Bruyne peut évoluer dans l'axe ou sur un côté. Avec sa qualité de passes, il peut également jouer dans plusieurs registres. Face à une défense parisienne qui a tenu face au Bayern et un duo au milieu de terrain composé de Gueye et Paredes, dans quelles dispositions De Bruyne doit-il être aligné ?

Pour notre consultant, l'ancien genkois doit jouer en infiltreur lors de cette demi-finale.