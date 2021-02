Recruté cet hiver à Séville, Papu Gomez a encore de beaux restes malgré ses 33 ans.

Plus de six années après son arrivée à l’Atalanta et après 252 matchs, 59 buts et 71 passes décisives, Papu Gomez a quitté la Lombardie cet hiver sur un désaccord avec son coach. À 33 ans et après avoir marqué les esprits ces dernières saisons en propulsant l’Atalanta vers les sommets italiens, l’attaquant argentin veut désormais conquérir l’Espagne avec Séville.

"J’aime rester au même endroit pendant un certain temps, imprimer ma marque et réaliser quelque chose d’important. Je pense qu’il y a de la matière pour faire cela ici", assure Papu Gomez, qui a déjà disputé quatre matchs sous ses nouvelles couleurs : quatre victoires.