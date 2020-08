Le bon dieu est-il Parisien ? Les prières de Thomas Tuchel ont en tout cas été exaucées. Au bout du suspense et surtout des difficultés, son équipe a émergé grâce à deux minutes de folie. À l’entrée du temps additionnel, le marquoir affichait encore 1-0 pour l’Atalanta. Mais en deux actions, tout a basculé.

Sorti en huitième de finale ces trois dernières saisons et en quart de finale les quatre années précédentes, le PSG retrouve donc enfin le dernier carré de la plus prestigieuse des coupes européennes, 25 ans après l’épopée de 1995. Non sans mal…