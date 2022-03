Mercredi, le PSG affronte le Real Madrid en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Après la victoire 1-0 au Parc des Princes, les Parisiens ne peuvent pas se rater et doivent se qualifier pour les quarts de finale. Mais ils n'ont pas préparé la rencontre de la meilleure des manières en perdant sans gloire face à Nice en Ligue 1 samedi. Quelques jours après la victoire face à Madrid à l'aller, le PSG s'était déjà incliné face à Nantes.

Le Champions Club est revenu sur ces défaites à répétition avant et après les rencontres de Ligue des Champions. Selon nos consultants, c'est l'un des aspects qui montre encore l'écart entre le club parisien et les ténors européens : "Au PSG, on est constamment dans la culture de l'excuse. Ils peuvent tout se permettre avant et après les rencontres de Ligue des Champions. Ils peuvent faire de mauvais résultats parce que de toute façon ils seront champions. Mais je trouve que cela ne participe pas à créer une institution", estime notre consultant Alex Teklak.

"Le gros soucis de Paris, c'est son irrégularité", pense de son côté Jonathan Lange, "le club va devoir mettre davantage l'accent dessus."

Avec 13 points d'avance en Ligue 1, le titre du PSG n'est toutefois pas en danger et tout le monde le sait, l'objectif le plus important du club est la Ligue des Champions. Cela se fait donc au détriment du championnat...