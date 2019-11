Nous ne connaissons pas encore les 22 titulaires, mais nous savons déjà que la star brésilienne n’en fera pas partie.

En cas victoire ou de partage au Bernabéu, le PSG sera assuré de terminer en tête du groupe A. Le choc de ce soir s’apparente donc comme étant une finale de ce groupe, même si en cas de défaite, les Français resteraient en tête du groupe et aurait leur sort entre les mains avant de recevoir Galatasaray.

Pour cette partie, Thomas Tuchel devrait aligner un trio offensif composé de Di Maria, Mbappe et Icardi. Revenu de blessure ce vendredi face à Lille, Neymar n’a joué que 65 minutes et ne semble pas être à 100 %. Le technicien allemand préfère sans doute ne prendre aucun risque avec son joueur et le mettre sur le banc pour débuter la rencontre.

Sauf surprise, Paris devrait aligner sa défense type, à savoir Meunier, T.Silva, Kimpembe et Bernat. Devant le quatuor, le milieu de terrain devrait être occupé par Marquinhos, Verratti et Gueye.

Le coup d’envoi du match est prévu ce mardi à 21h.