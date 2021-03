Thorgan Hazard, Thomas Meunier, Divock Origi, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois. Mais aussi Eden Hazard et Axel Witsel qui seront absents au tour suivant mais qualifiés malgré tout. La Belgique aura sept représentants en quart de finale.

C’est trois de plus que la saison dernière (De Bruyne Denayer, Carrasco et Meunier) ou quatre de plus qu’en 2018 (Vermaelen, De Bruyne et Kompany). Mais ce n’est pas plus qu’en 2019 (Lukaku, De Bruyne, Kompany, Alderweireld, Vertonghen, Mignolet et Origi).