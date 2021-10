À l'issue de la rencontre le Club Bruges et Manchester City, un supporter belge de Manchester City avait été attaqué et laissé pour mort le long de la E40. À l'arrêt sur une aire de repos le long de l'autoroute, Guido s'était fait dérober son écharpe aux couleurs des Citizens dans le magasin de la station service. Le sexagénaire originaire de Ninove aurait tenté de la récupérer mais une bagarre a éclaté.

Le supporter belge de Manchester City âgé de 63 ans n'est plus sous assistance respiratoire mais il a des lésions cérébrales, a indiqué son fils vendredi. Deux des cinq suspects auditionnés après l'agression ont été placés sous mandat d'arrêt jeudi. Les trois autres ont été libérés sous des conditions strictes, notamment l'interdiction d'assister à des matchs de football.

Ce vendredi, il a reçu un soutien important de la part de Pep Guardiola. L'entraîneur espagnol a arboré un t-shirt "We're with you Guido (Ndlr, on est avec toi Guido)", en conférence de presse. "Nous sommes plutôt optimistes car les dernières heures ont montré des améliorations de son état", a également réagi Guardiola, "Il peut bien évidemment compter sur tout notre soutien. Nous voulons être présents pour lui ainsi que pour sa famille, et nous souhaitons le revoir au plus vite à l’Etihad Stadium. Mais, au-delà de ça, nous espérons qu’un tel drame ne se reproduise plus."