"On va apprendre, on va revenir. Les joueurs ont été exceptionnels. On a créé des occasions en début de rencontre, c’était un bon match, bravo à Chelsea. Les joueurs ont tout fait. Parfois vous faites la performance, parfois non… Je ne suis pas surpris par le match, Chelsea n’a pas été capable de jouer aussi bien que d’habitude et a dû user de longs ballons".

"On a écrit l'histoire", s'est réjoui Azpilicueta, capitaine de Chelsea

César Azpilicueta a soulevé la Coupe aux grandes oreilles samedi à Porto. Le capitaine de Chelsea a participé à la victoire des siens contre Manchester City afin de permettre au club londonien de remporter la deuxième Ligue des Champions de son histoire. "On a écrit l'histoire, je suis très content", a-t-il dit au micro de RMC. "Je l'ai dit avant le match: on a un groupe incroyable, tout le monde travaille, c'est incroyable. On le mérite, on va célébrer."

L'équipe de Thomas Tuchel s'est imposée sur le plus petit des écarts grâce à un but de Kai Havertz peu avant la mi-temps. "Je ne sais pas quoi dire, je ne sais vraiment pas. J'ai beaucoup attendu (ce moment). Je veux remercier ma famille, mes parents, ma grand-mère et ma petite amie. J'ai attendu 15 ans pour vivre ce moment et nous y voilà", a dit l'attaquant allemand, très ému.