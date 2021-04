Connu pour être un fan inconditionnel de Manchester City, Liam Gallagher était évidemment un supporter attentif ce mercredi soir. Et il a dû être ravi avec la seconde période des hommes de Guardiola. Grâce à cette victoire, les Citizens entrevoient la lumière de la finale.

En revanche, pendant la première période, ses ouailles ont été vachement malmenées par le PSG. Et notamment pas un certain Neymar. Et une chose est sûre, le Britannique et le Brésilien ne partiront pas en vacances ensemble. "Neymar est un petit con embarrassant" a-t-il expliqué sur Twitter.

Il ne s'est pas arrêté là. "Expulse-moi ce put… de plongeur de Neymar" a-t-il ajouté.

On l'a également interrogé sur le duo Neymar-Mbappé. Une fois de plus, le chanteur a été sans équivoque: "De la merde tous les deux".

Toutes ces belles proses ont été envoyées lorsque son équipe était menée au score. Lorsqu'elle a renversé la vapeur, Liam Gallagher a fini par écrire "Une nuit biblique". Match retour prévu mardi prochain.!