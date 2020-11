Le match aller, joué début novembre au stade Jan Breydel, s'était soldé par une victoire 0-3 des Allemands. Le marquoir affichait déjà le score final après 32 minutes de jeu. "Avec leur niveau actuel, le Borussia appartient certainement au top 10 continental", a affirmé Clement en conférence de presse lundi. "Seules quelques équipes sont meilleures en Europe. Même contre le Bayern, qui est le top absolu, la différence a été minime. Dortmund a beaucoup de qualités, il ne s'agit pas seulement d'Erling Haaland. C'est la force de cette équipe, tout ne tourne pas autour d'un seul joueur. Pour nous, ce sera un beau défi de jouer contre une telle équipe et obtenir le maximum."

Il y a deux ans, un Club défensif, dirigé par Ivan Leko, avait arraché un nul vierge au Westfalenstadion. "Je suis convaincu que si tu ne fais que défendre, tu as plus de chances de perdre. C'est vrai que nous devons défendre, mais aussi essayer de créer. La combinaison des deux me semble la meilleure solution. Il y a deux ans, il n'y avait pas non plus Haaland à Dortmund."

Mardi, les Blauw-Zwart disputent probablement la rencontre la plus difficile de leur campagne. Ils affronteront ensuite le Zénith Saint-Pétersbourg (domicile) et la Lazio (déplacement) pour tenter d'au moins passer l'hiver européen. "Je ne me préoccuperai pas de Lazio-Zénith (joué en même temps, ndlr). Ce sera pour après. Je me concentre sur mon équipe. Le reste est une perte d'énergie, car tu n'as aucun contrôle. Je ne veux pas commencer à compter trois matchs à l'avance. Tout se décidera lors de la dernière journée. Nous essayons de prendre des points à Dortmund et nous verrons le reste après le match."

Dortmund trône en tête du groupe avec 6 points, un de plus que la Lazio. Bruges occupe la troisième position avec 4 points. Le Zénith (1 point) ferme la marche.