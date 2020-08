Honteux. Ridicule. Pathétique. Tous les adjectifs négatifs sont bons pour qualifier la prestation du FC Barcelone face au Bayern. Présent aux micros à la fin de la rencontre, Gerard Piqué ne s'est pas caché pour expliquer la défaite des siens. ", a ainsi lâché le défenseur au micro de RMC Sport."

Une réponse très offensive de la part du Catalan qui a été plus loin par la suite. "Moi le premier, s'il faut mettre du sang frais, je serai le premier à m'en aller si le club a besoin de ça, a-t-il confié. On a tous besoin de se regarder, de décider ce qu'il y a de meilleur pour le Barça pour aller de l'avant. Fin de cycle ? Je ne sais pas comment qualifier les choses, ce que je sais c'est qu'il faut un changement, pas seulement les joueurs. Nous ne sommes pas sur le bon chemin, ça se voit sur le terrain et en dehors. En Europe, nous ne sommes pas au niveau, et le Barça doit lutter pour la victoire partout et ce n'est pas la réalité. Nous sommes à un point où on ne peut pas faire plus. Ce qui s'est passé aujourd'hui est inacceptable."

Cette défaite désastreuse pourrait avoir des répercussions sur l'ensemble du club. Qui en sera la première victime? Réponse dans les jours et semaines à venir.