Il y aura deux grandes attractions ce soir : Cristiano Ronaldo et l’ex-Standardman.

Se tenir la tête de dépit, sauter et gesticuler en cas de faute non sifflée, crier de colère sur les arbitres, perdre les pédales et parfois insulter de rage… mais aussi célébrer les buts comme un malade, vivre passionnément toutes les actions, transcender ses joueurs… Voilà un condensé du comportement parfois théâtral de Sergio Conceição sur le bord d’un terrain.

Réputé pour son tempérament presque bordeline, l’entraîneur du FC Porto vit les matchs de son équipe comme personne. "Sur le banc, il se comporte comme un joueur qui veut tout gagner, voire même comme un supporter qui serait prêt à se battre pour son équipe", témoigne Nuno Barbosa, journaliste portugais suiveur du FC Porto au Jornal de Noticias.