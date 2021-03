L’Italien pourrait être démis de ses fonctions en cas d’élimination ce mardi.

Le 8 août 2020, à la suite de l’élimination face à l’Olympique Lyonnais, Maurizio Sarri est démis de ses fonctions. Pour le remplacer, place à un novice. Et non des moindres avec Andrea Pirlo, l’ancien maestro du club. L’histoire peut être belle. Mais quelques mois plus tard, la situation a changé et l’ancien milieu de terrain se trouve sur un siège éjectable.

(...)