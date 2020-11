L'attaquant portugais est à deux doigts de chiper la place de titulaire de Roberto Firmino. La passation de pouvoir pourrait avoir lieu dès ce soir, face à l'Atalanta.

Lors des défuntes saisons, le triptyque composé de Salah, Mané et Firmino avait pris pour habitude de terroriser les défenses de Premier League, et même d'Europe. Mais depuis le début de cette campagne, il tourne en sous-régime, faute d'un Firmino qui peine à retrouver sa forme d'antan. Aujourd'hui plus que jamais, le fameux trident risque d'être amputé d'un de ses éléments, chose qui paraissait impensable il y a quelques mois.

Grâce à ses appels de balle, son instinct et sa vista, Firmino joue en règle générale un précieux rôle sur le front de l'attaque des Reds. Il est considéré par certains comme l'étincelle qui fait exploser Salah et Mané. Force est de constater que le Brésilien, en manque de fraîcheur mentale et physique, ne parvient plus à remplir ce rôle comme autrefois.

Malheureusement pour lui, sa baisse de forme correspond temporellement avec l'arrivée fracassante de Diogo Jota



(...)