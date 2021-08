Battu à l’aller par les Ukrainiens, le Racing n’a pas complètement enterré ses rêves de C1.

On ne va pas vous mentir : la mission est un peu plus compliquée qu’il y a une semaine, pour Genk. Battu chez lui 1-2 par le Shakhtar à l’aller, le vice-champion de Belgique n’a plus qu’un mince espoir de se qualifier pour le dernier tour préliminaire de la Ligue des champions, le barrage, probablement face à Monaco, vainqueur 0-2 à Prague. Mais attention, mince espoir n’est pas l’anagramme d’impossible. Voici pourquoi les Limbourgeois peuvent croire en leur chance.