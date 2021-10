Ce mercredi soir, il y avait un absent de marque à l'Estadio da Luz de Lisbonne lors de la rencontre de Ligue des Champions entre Benfica et le Bayern Munich : Julian Nagelsmann l'entraîneur des Bavarois.

Le coach allemand n'était pas en mesure de tenir sa place sur le banc du Bayern et a été contraint de rester à l'hôtel en raison d'une infection grippale qui a entraîné un malaise comme le rapporte Bild.

Mais même de sa chambre d'hôtel, Nagelsmann n'a pas manqué une miette de la victoire (tardive) de ses joueurs. Il est même resté en contact avec ses adjoints et notamment Dino Toppmöller, qui a été le T1 d'un soir : "On m'a juste dit avant le match qu'il ne pourrait pas être sur le banc", a expliqué ce dernier en conférence de presse d'après match, "Le match avait déjà été préparé sous ses ordres et à la mi-temps nous avons corrigé ce qu'il y avait à corriger. En seconde période, j'ai été en contact avec lui, il a été à l'origine des changements. Je crois que je l'ai bien remplacé et je suis content de la victoire."