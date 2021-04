Le doublé de Vinicius, son premier pour le compte du Real en C1, a corsé l’addition pour les Anglais (3-1). Les données sont claires, et l’avantage au Real est net. Mais l’exploit est possible pour Liverpool. Certains paramètres pourraient les mener vers un renversement de situation.

Des absences défensives de taille côté Real

À Anfield, Liverpool devra être non seulement survolté par la soif de revanche, mais aussi par les pépins défensifs que connaît le Real Madrid actuellement. La paire Sergio Ramos - Raphaël Varane (210 matches de LDC à eux deux) ne fera pas le voyage. Militao et Nacho sera le duo choisi dans l’axe central. Une association qui, s’il elle donne satisfaction et une certaine stabilité (Ndlr : elle a fonctionné au match aller), reste expérimentale. Et qui manque d’expérience à ce niveau : 38 matches en C1 pour l’Espagnol, contre 15 seulement (dont 6 avec le Real) pour le Brésilien. Les avants de Liverpool devront en profiter.

