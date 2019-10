L'UEFA a interdit l'Ajax Amsterdam de vendre des tickets à ses supporters pour le déplacement du club à Chelsea, en Coupe d'Europe, après les incidents survenus entre les Bataves et le FC Valence. 2.000 supporters avaient déjà prévu de se déplacer du côté de Londres

Du coup, afin de ne pas faire le déplacement pour rien, les supporters ont proposé aux dirigeants de... Leyton Orient de venir garnir le stade de leur équipe ! En effet, ce jour-là, Leyton Orient affronte Brighton en U21. Un match qui ne devait initialement pas rameuter énormément de monde. Sur Twitter, l'un des supporters a demandé la permission au club de venir réchauffer un peu l'ambiance du Brisbane Road: " Cher Leyton Orient, accepterais-tu d'accueillir 2.000 fans de l'Ajax. Nous sommes systématiquement et illégalement persécutés par l'UEFA et la police. Beaucoup d'entre nous ont déjà réservé transport et hôtel, et nous comptons bien nous déplacer. Vous risquez d'avoir une magnifique ambiance et des souvenirs pour toujours. Meilleures salutations."

L'UEFA a peut-être, malgré elle, lancé une belle histoire.