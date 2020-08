Alors que l'Atalanta croyait tenir sa qualification pour les demi-finales de Champions League, Gasperini cassait le rythme du match et renforçait sa défense en faisant monter au jeu Palomino et Malinovsky à l'heure de jeu ou encore Castagne et Da Riva à la 82e. Luis Muriel était également entré à la 70e et, à en croire Raymond Domenech, ces 5 changements ont désorganisé l'équipe.L'ex-sélectionneur de l'équipe de France a ainsi tweeté(sic)Une sortie médiatique que Paolo Condo, un célèbre journaliste italien qui collabore notamment avec Sky Sport et la Gazzetta dello Sport, a visiblement peu apprécié. Il a remis le Français à sa place:, faisant ainsi référence à la finale de Coupe du monde perdue par Domenech et la France cette année-là.