Le joueur du Basaksehir, qui a mené la révolte face aux mots 4e arbitre ce mardi soir, s’était déjà engagé à plusieurs reprises dans la lutte contre le racisme.

Il est connu pour s’être révélé avec l’Excelsior Mouscron, avoir explosé à Hoffenheim, avoir fait trembler les filets d’Angleterre pour West Ham, Newcastle puis Chelsea avant de s’exiler vers la Turquie et la Chine. Mais Demba Ba, c’est n’est pas que 190 buts au compteur et une Europa League au palmarès. C’est aussi un combat constant contre les injustices et surtout contre le racisme.

À plusieurs reprises au cours de sa carrière, le Sénégalais a été victime d’insultes racistes. Ce fut notamment le cas en 2011 lorsqu’il portait les couleurs de West Ham. Des remarques racistes d’un supporter de son propre club en marge d’un repas de fin de saison avaient provoqué une bagarre générale dans un restaurant. Quelques semaines plus tard, il s’en allait à Newcastle.