Après le 0-5 du match aller, le Club Bruges va tenter de se ressaisir au Parc des Princes sans Vormer (suspendu) et Mata (blessé). En cas de victoires sur les Brugeois, les Parisiens seraient d'ores et déjà qualifiés pour le tour suivant.

Dans l'autre rencontre du groupe A, le Real Madrid affronte Galatasaray dans une rencontre déterminante pour les Merengues.

Dans les autres rencontres de la soirée, Manchester City peut également assurer sa qualification face à l'Atalanta qui n'a plus le droit à l'erreur après un 0 sur 9. Le Shakhtar et le Dinamo Zagreb s'affrontent prendre une option sur la 2e place du groupe C.

Dans le groupe D, la Juventus et l'Atletico Madrid vont se disputer à distance la première place du groupe tandis que dans le groupe B, le Bayern va tenter de se qualifier face à l'Olympiakos alors que Tottenham se déplace à l'Étoile Rouge de Belgrade pour conforter sa 2e place.

Les Compos

PSG: Navas, Kimpembe, Thiago Silva, Marquinhos, Bernat, Gueye, Dagba, Verratti, Di Maria, Mbappé, Icardi

Club Bruges: Mignolet, Kossounou, Mechele, Deli, Ricca, Balanta, Rits, Vanaken, Diatta, Okereke, Dennis

Suivez les rencontres de Ligue des Champions