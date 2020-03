Comme Valence - Atalanta, la rencontre se déroulera dans un stade vide. Ce qui devrait être la tendance partout en Europe.

La décision ne faisait pas vraiment de doute. Elle a été prise par la préfecture de police ce lundi, peu avant midi : le huitième de finale retour de Ligue des champions entre le Paris SG et Dortmund se déroulera à huis clos ce mercredi soir.

Valence et l’Atalanta vont inaugurer ce mardi la série des rencontres de C1 qui vont se disputer dans des stades vides et sans aucune autre activité médiatique que la retransmission de la rencontre. Et ces mesures ont tout pour devenir la norme dans les prochaines semaines.

(...)