La décision de jouer PSG - Dortmund à huis clos n’affecte pas seulement les spectateurs qui avaient prévu de se rendre au Parc des Princes.

Les diffuseurs sont aussi impactés. Tant RTL que Proximus Sports ne seront pas sur place et commenteront la rencontre en cabine, depuis Bruxelles. À l’exception de cinq détenteurs de droits français et allemands, aucun autre média ne pourra assister à la rencontre. Plus globalement, il n’y aura pas non plus de conférence de presse avant et après la rencontre, pas plus que de réactions des joueurs en zone mixte.