Six. Depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain n’a débuté que six matchs avec Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé dans son onze de base. Soit à peine un tiers des rencontres. Presque un mal pour un bien tant l’association attendue comme miraculeuse n’a pas fonctionné à ses débuts.



(...)